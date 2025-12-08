$42.060.13
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Краматорск под ударом: российская авиабомба ранила четверых, среди них дети

Киев • УНН

 • 208 просмотра

8 декабря Краматорск подвергся удару управляемой авиабомбой КАБ-250 с УМПК, попавшей в жилой дом. Четверо человек, включая двух детей, получили ранения, также повреждено по меньшей мере пять многоэтажек.

Краматорск под ударом: российская авиабомба ранила четверых, среди них дети

В понедельник, 8 декабря, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по городу Краматорск (Донецкая область), ранены четыре человека, среди которых двое - дети. Об этом сообщает Краматорский городской совет, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что россияне применили авиационную управляемую бомбу КАБ-250 с УМПК, попав в прилегающую территорию двухэтажного жилого дома.

Получили ранения мужчина 1980 г.р. и женщина 1985 г.р., мальчик 2017 г.р. и девочка 2019 г.р. Также предварительно повреждены по меньшей мере пять многоэтажных жилых домов

- говорится в сообщении.

Указывается, что на месте происшествия работали все необходимые службы, правоохранители задокументировали очередное военное преступление россии против мирного населения Краматорска.

Напомним

Накануне город Краматорск Донецкой области остался без электроснабжения после аварийного отключения. российские войска нанесли три удара, повредив многоэтажку, два жилых дома и АЗС.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
КАБ-250
Донецкая область
Краматорск