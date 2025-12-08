Краматорск под ударом: российская авиабомба ранила четверых, среди них дети
Киев • УНН
8 декабря Краматорск подвергся удару управляемой авиабомбой КАБ-250 с УМПК, попавшей в жилой дом. Четверо человек, включая двух детей, получили ранения, также повреждено по меньшей мере пять многоэтажек.
В понедельник, 8 декабря, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по городу Краматорск (Донецкая область), ранены четыре человека, среди которых двое - дети. Об этом сообщает Краматорский городской совет, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что россияне применили авиационную управляемую бомбу КАБ-250 с УМПК, попав в прилегающую территорию двухэтажного жилого дома.
Получили ранения мужчина 1980 г.р. и женщина 1985 г.р., мальчик 2017 г.р. и девочка 2019 г.р. Также предварительно повреждены по меньшей мере пять многоэтажных жилых домов
Указывается, что на месте происшествия работали все необходимые службы, правоохранители задокументировали очередное военное преступление россии против мирного населения Краматорска.
Напомним
Накануне город Краматорск Донецкой области остался без электроснабжения после аварийного отключения. российские войска нанесли три удара, повредив многоэтажку, два жилых дома и АЗС.
