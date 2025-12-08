Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти

$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 3504 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 9662 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 12499 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 18299 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 20559 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 27039 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 32636 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 31224 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17982 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 32470 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ8 грудня, 13:08 • 11035 перегляди
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво 8 грудня, 13:43 • 9878 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо8 грудня, 14:17 • 14565 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 10840 перегляди
Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла15:59 • 7548 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 32623 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 31214 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 32461 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 41036 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 76910 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 10900 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 41036 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 56779 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 66996 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 67718 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
YouTube

Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти

Київ • УНН

 • 34 перегляди

8 грудня Краматорськ зазнав удару керованою авіабомбою КАБ-250 з УМПК, влучивши у житловий будинок. Четверо людей, включаючи двох дітей, отримали поранення, також пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхівок.

Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти

У понеділок, 8 грудня, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по місту Краматорськ (Донецька область), поранено четверо людей, серед яких двоє - діти. Про це повідомляє Краматорська міська рада, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни застосували авіаційну керовану бомбу КАБ-250 з УМПК, влучивши у прилеглу територію двоповерхового житлового будинку.

Отримали поранення чоловік 1980 р.н. та жінка 1985 р.н., хлопчик 2017 р.н. та дівчинка 2019 р.н. Також попередньо пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових житлових будинків

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що на місці події працювали всі необхідні служби, правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин росії проти мирного населення Краматорська.

Нагадаємо

Напередодні місто Краматорськ Донецької області залишилося без електропостачання після аварійного відключення. російські війська завдали трьох ударів, пошкодивши багатоповерхівку, два житлові будинки та АЗС.

Краматорськ зазнав масованої атаки: 7 безпілотників вдарили по місту за пів години, загинув чоловік11.11.25, 03:30 • 16961 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
КАБ-250
Донецька область
Краматорськ