Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти
Київ • УНН
8 грудня Краматорськ зазнав удару керованою авіабомбою КАБ-250 з УМПК, влучивши у житловий будинок. Четверо людей, включаючи двох дітей, отримали поранення, також пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхівок.
У понеділок, 8 грудня, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою по місту Краматорськ (Донецька область), поранено четверо людей, серед яких двоє - діти. Про це повідомляє Краматорська міська рада, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни застосували авіаційну керовану бомбу КАБ-250 з УМПК, влучивши у прилеглу територію двоповерхового житлового будинку.
Отримали поранення чоловік 1980 р.н. та жінка 1985 р.н., хлопчик 2017 р.н. та дівчинка 2019 р.н. Також попередньо пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових житлових будинків
Вказується, що на місці події працювали всі необхідні служби, правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин росії проти мирного населення Краматорська.
Нагадаємо
Напередодні місто Краматорськ Донецької області залишилося без електропостачання після аварійного відключення. російські війська завдали трьох ударів, пошкодивши багатоповерхівку, два житлові будинки та АЗС.
