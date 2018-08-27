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КПВВ "Майорское" не пропускает граждан из-за обстрелов

Киев • УНН

 • 8680 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда “Майорское” до сих пор не работает из-за регулярных обстрелов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

КПВВ "Майорское" не пропускает граждан из-за обстрелов

“В настоящее время из-за регулярных обстрелов прекращено функционирование КПВВ ”Майорское“, где пока не осуществляются пропускные операции лиц и транспортных средств”, — говорится в сообщении.

В свою очередь Госпогранслужба обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Другие контрольные пункты въезда-выезда, открытые в соответствии с летним графиком работы, работают в штатном режиме.

Как отмечается, последний обстрел пункта пропуска “Майорское” произошел 23 августа. В результате никто не пострадал, гражданских эвакуировали, пункт временно прекратил обслуживание.

Вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками началось в апреле 2014 года. С 29 августа на Донбассе должно начаться перемирие в связи с началом учебного года.

Напомним, закрытие КПВВ “Станица Луганская” перенесли на период с 2 по 7 сентября.

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