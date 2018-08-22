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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Мінську домовились про нове перемир'я з наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На засіданні трьохсторонньої контактної групи у Мінську домовились про початок режиму припинення вогню з 29 серпня 2018 року. Перемир'я хочуть приурочити до початку навчального року. Про це повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.

У Мінську домовились про нове перемир'я з наступного тижня

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня 2018 року. Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату", - повідомила Оліфер.

Також Оліфер повідомила, що попереднє, "хлібне перемир'я", не було ефективним, бойовики майже півтори тисячі разів обстрілювали позиції ЗСУ. Також були зафіксовано 9 обстрілів населених пунктів.

"Впродовж "хлібного перемир'я" (1 липня – 20 серпня 2018) українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі з забороненої мінським угодами зброї – РСЗВ "Град", танків, артилерії, мінометів. Є жертви серед військових та цивільних. За цей період СММ ОБСЄ зафіксувала обстріли 9 населених пунктів", - зазначила вона.

Нагадаємо, минулої доби, 21 серпня, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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