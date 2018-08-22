ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування: “вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках — і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм. Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм — оборонців Авдіївки та Чермалика”.
Упродовж минулої доби двоє українських захисників отримали поранення.
“Протягом ночі окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає. За даними розвідки, двох окупантів знищено, ще одного поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.