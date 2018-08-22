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ООС: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 10749 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. За прошедшие сутки, 21 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях — и из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120 мм. Обстрелы осуществлялись по защитниках населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцевое, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм — защитников Авдеевки и Чермалыка”.

За прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения.

“В течение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожено, еще один ранен”, — сообщили в пресс-центре ООС.

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