ООС: боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях — и из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120 мм. Обстрелы осуществлялись по защитниках населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцевое, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм — защитников Авдеевки и Чермалыка”.

За прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения.

“В течение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожено, еще один ранен”, — сообщили в пресс-центре ООС.