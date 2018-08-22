В Минске договорились о новом перемирии со следующей недели

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает свою полную преданность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018. Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом", - сообщила Олифер.



Также Олифер сообщила, что предыдущее, "хлебное перемирие", не было эффективным, боевики почти полторы тысячи раз обстреливали позиции ВСУ. Также были зафиксированы 9 обстрелов населенных пунктов.



"На протяжении "хлебного перемирия" (1 июля - 20 августа 2018) украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с запрещенного минскими соглашениями оружия - РСЗО "Град", танков, артиллерии, минометов. Есть жертвы среди военных и гражданских. За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы 9 населенных пунктов ", - отметила она.



Напомним, за минувшие сутки, 21 августа, боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза с вооружения, запрещенного минскими договоренностями.



