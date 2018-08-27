КПВВ "Майорське" не пропускає громадян через обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Контрольний пункт в’їзду-виїзду “Майорське” до сих пір не працює через регулярні обстріли. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“На цей час через регулярні обстріли припинено функціонування КПВВ „Майорське“, де наразі не здійснюються пропускні операції осіб та транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.
У свою чергу Держприкордонслужба звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
Інші контрольні пункти в’їзду-виїзду, відкриті відповідно до літнього графіку роботи, працюють у штатному режимі.
Як зазначається, останній обстріл пункту пропуску “Майорське” стався 23 серпня. Унаслідок цього ніхто не постраждав, цивільних евакуювали, пункт тимчасово припинив обслуговування.
Збройне протистояння у Донецькій і Луганській областях між українською армією та проросійськими бойовиками почалось у квітні 2014 року. Із 29 серпня на Донбасі має розпочатися перемир'я у зв'язку з початком навчального року.
Нагадаємо, закриття КПВВ “Станиця Луганська” перенесли на період з 2 по 7 вересня.