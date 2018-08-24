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Через регулярні обстріли припинено функціонування КПВВ "Майорське"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ “Майорське” на період існування цієї загрози в межах дорожнього коридору “Горлівка — Бахмут”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

Через регулярні обстріли припинено функціонування КПВВ "Майорське"

Коментуючи обстріл, який стався минулої доби, у прес-центрі зазначили, що: “дії російсько-окупаційних військ постійно ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність в КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди рятуються від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ”.

“Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору „Горлівка — Бахмут“, усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров’я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ „Майорське“ на період існування цієї загрози в межах дорожнього коридору „Горлівка — Бахмут“. Про це рішення командувача ООС поінформовано першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга та керівника донецького офісу ОБСЄ Ольгу Скриповську. Звертаємось до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок”, — вказано у повідомленні військових.

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