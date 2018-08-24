Из-за регулярных обстрелов прекращено функционирование КПВВ "Майорское"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств в КПВВ “Майорское” на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора “Горловка — Бахмут”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Комментируя обстрел, который произошел прошедшие сутки, в пресс-центре отметили, что: “действия российско-оккупационных войск постоянно ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ. Благодаря бесперебойному функционированию этого дорожного коридора люди спасаются от сложной социально-экономической ситуации, которую на временно оккупированных территориях Украины создала оккупационная администрация РФ”.
“Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможностью обеспечить безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора „Горловка — Бахмут“, осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств в КПВВ „Майорское“ на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора „Горловка — Бахмут“. Об этом решении командующего ООС проинформирован первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг и руководителя донецкого офиса ОБСЕ Ольгу Скриповскую. Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок”, — указано в сообщении военных.