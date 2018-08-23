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Бойовики обстріляли пункт пропуску "Майорське"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Бойовики обстріляли зі снайперських гвинтівок КПВВ "Майорське" на Донеччині, де здійснювався пропуск через лінію розмежування мирних жителів. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

Бойовики обстріляли пункт пропуску "Майорське"

“Сьогодні о 15:48, з боку тимчасово окупованої території зі 7,62 мм снайперських гвинтівок вівся обстріл по КПВВ „Майорське“. В результаті обстрілу пошкоджено один із модулів, у якому в той час прикордонники Краматорського загону зі складу Об’єднаних сил здійснювали пропускні операції громадян, які слідували через лінію розмежування”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, командувачем Об’єднаних сил було введено режим “Червоний”. Цивільних громадян евакуювали у безпечне місце, особовий склад зайняв бойові позиції.

Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

Нагадаємо, у четвер з початку доби незаконні збройні формування 12 разів обстріляли позицій українських військових, внаслідок чого загинуло п’ятеро військових і ще семеро було поранено.

Українські Національні Новини

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