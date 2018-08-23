Боевики обстреляли пункт пропуска "Майорское"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское" в Донецкой области, где осуществлялся пропуск через линию разграничения мирных жителей. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
"Сегодня в 15:48 со стороны временно оккупированной территории с 7,62 мм снайперских винтовок велся обстрел по КПВВ "Майорское". В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли пропускные операции граждан, следовавших через линию разграничения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, командующим Объединенных сил был введен режим "Красный". Гражданских лиц эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции.
Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет.
Напомним, в четверг с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиций украинских военных, в результате чего погибли пять военных и еще семь получили ранения.