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Боевики обстреляли пункт пропуска "Майорское"

Киев • УНН

 • 10882 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское" в Донецкой области, где осуществлялся пропуск через линию разграничения мирных жителей. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.

Боевики обстреляли пункт пропуска "Майорское"

"Сегодня в 15:48 со стороны временно оккупированной территории с 7,62 мм снайперских винтовок велся обстрел по КПВВ "Майорское". В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли пропускные операции граждан, следовавших через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, командующим Объединенных сил был введен режим "Красный". Гражданских лиц эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции.

Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет.

Напомним, в четверг с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиций украинских военных, в результате чего погибли пять военных и еще семь получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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