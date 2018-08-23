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З початку доби на Донбасі загинуло п’ятеро українських бійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні незаконні збройні формування здійснили 12 прицільних обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого загинуло п’ятеро військових і ще семеро було поранено. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

З початку доби на Донбасі загинуло п’ятеро українських бійців

"За уточненими даними, з опівночі станом на 13.00, по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано вже 12 прицільних ворожих обстрілів. Також відбулося бойове зіткнення", - зазначив він.

За інформацією речника Міноборони, близько 06:00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі населеного пункту Кримське та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси. Командуванням бригади для відсічі нападу застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита.

"Проте, на превеликий жаль, Україна понесла непоправні втрати. Внаслідок цього 5-годинного бою загинуло 4 українських військовослужбовців, ще семеро наших захисників України отримали поранення різних ступенів", - розповів Гуцуляк.

За його даними, під час бою російсько-окупаційні війська здійснили понад 30 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 60 мін калібру 120 мм та 60 — калібру 82 мм. Вели активні обстріли з озброєння БМП та гранатометів різних типів.
Водночас, уточнив він, наші захисники застосовували озброєння БМП та гранатомети.

Гуцуляк також розповів, що відбувся обстріл з артилерії калібру 122 мм по захисниках Новотошківського. Ворог здійснив 11 пострілів. Пізніше, близько 07.00 російські окупанти здійснили ще 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм поблизу Новотошківського та випустили декілька мін 120-го калібру.

Окрім цього, зазначив речник Міноборони, з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели прицільні обстріли захисників населених пунктів Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське та Широкине, Піски, Красногорівка, внаслідок чого загинув ще один наш військовослужбовець.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

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