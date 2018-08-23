С начала суток на Донбассе погибли пять украинских бойцов

"По уточненным данным, с полуночи по состоянию на 13.00, по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил зафиксировано уже 12 прицельных вражеских обстрелов. Также произошло боестолкновение", - отметил он.



По информации представителя Минобороны, около 06:00 под прикрытием артиллерии и минометного огня противник приблизился к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе населенного пункта Крымское и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы. Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита.



"Однако, к сожалению, Украина понесла невосполнимые потери. В результате 5-часового боя погибли 4 украинских военнослужащих, еще семеро наших защитников Украины получили ранения различной степени", - рассказал Гуцуляк.



По его данным, во время боя российско-оккупационные войска совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 - калибра 82 мм. Вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.



В то же время, уточнил он, наши защитники применяли вооружение БМП и гранатометы.



Гуцуляк также рассказал, что состоялся обстрел из артиллерии калибра 122 мм по защитниках Новотошковского. Враг совершил 11 выстрелов. Позже, около 07.00 российские оккупанты совершили еще 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм вблизи Новотошковского и выпустили несколько мин 120-го калибра.



Кроме этого, отметил спикер Минобороны, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели прицельные обстрелы защитников населенных пунктов Северное, Старогнатовка, Водяное, Лебединское и Широкино, Пески, Красногоровка, в результате чего погиб еще один наш военнослужащий.



Напомним, за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.