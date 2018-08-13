Закриття КПВВ "Станиця Луганська" перенесли
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 серпня. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" закриють на п'ять днів через роботи з облаштування сервісної зони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, передає УНН.
"Ведемо переговори щодо термінів закриття КПВВ на час проведення монтажу тимчасових конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення. За рішенням командування операції Об'єднаних сил, пропуск громадян через КПВВ буде припинений з 2 до 7 вересня, а не з 27 до 31 серпня, як повідомлялося раніше. Остаточно термін закриття буде 22 серпня на засіданні Тристоронньої контактної групи", - написав Клименко.
Він також зазначив, що до КПВВ вже підведено комунікації з централізованої системи водопостачання та водовідведення, внутрішнього електропостачання. Змонтовані нові модулі для збільшення кількості спеціального облаштованих робочих місць для проведення паспортного та фіскального контролю, що значно збільшить пропускну спроможність КПВВ. Наразі завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для відвідувачів пункту пропуску.
Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" планували закрити наприкінці серпня у зв'язку з ремонтом.