Закрытие КПВВ "Станица Луганская" перенесли

"Ведем переговоры о сроках закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. По решению командования операции Объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен с 2 до 7 сентября, а не с 27 до 31 августа, как сообщалось ранее. Окончательно срок закрытия будет 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы", - написал Клименко.

Он также отметил, что к КПВВ уже подведены коммуникации из централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения. Смонтированы новые модули для увеличения количества специального оборудованных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, что значительно увеличит пропускную способность КПВВ. Сейчас завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" планировали закрыть в конце августа в связи с ремонтом.