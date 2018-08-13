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Закрытие КПВВ "Станица Луганская" перенесли

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 августа. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" закроют на пять дней из-за работы по обустройству сервисной зоны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает УНН.

Закрытие КПВВ "Станица Луганская" перенесли

"Ведем переговоры о сроках закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. По решению командования операции Объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен с 2 до 7 сентября, а не с 27 до 31 августа, как сообщалось ранее. Окончательно срок закрытия будет 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы", - написал Клименко.

Он также отметил, что к КПВВ уже подведены коммуникации из централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения. Смонтированы новые модули для увеличения количества специального оборудованных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, что значительно увеличит пропускную способность КПВВ. Сейчас завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" планировали закрыть в конце августа в связи с ремонтом.

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