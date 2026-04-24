Кошта назвал следующий шаг Украины на пути к ЕС
Киев • УНН
Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что после поддержки и санкций ЕС должен открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины. Брюссель настаивает на полноценном членстве несмотря на дискуссии об альтернативах.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что после принятия пакета поддержки для Украины и санкций против России Евросоюз должен перейти к следующему этапу – продвижению вступления Украины в блок, передает УНН.
Следующий шаг – открыть первый кластер переговоров по поводу вступления Украины в Европейский союз
По словам Кошты, ЕС уже продемонстрировал поддержку Украине финансово и политически, а теперь должен двигаться дальше в процессе расширения.
Заявление прозвучало на фоне дискуссий относительно возможных альтернативных форматов интеграции Украины, однако Брюссель продолжает говорить именно о полноценном членстве.
