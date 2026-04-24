Зеленский на саммите ЕС: важно перейти к разблокированию переговорных кластеров в мае

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС призвал уже в мае перейти к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины в блок, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

Президент отметил, что "важно уже в мае перейти к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз".

"Мы стремимся к такому же полноправному членству, которое имеет каждое государство Европейского Союза - от Кипра до Польши. Единственное, о чем мы просим, - это ускорение полноправного членства с четкой датой его начала", – подчеркнул Глава государства.

По словам Зеленского, процедура ускоренного вступления Украины в Евросоюз позволит предотвратить попытки россии ослабить Европу и блокировать нашу евроинтеграцию.

