Коррупция в оборонке: разоблачена схема хищения средств при создании системы «ДЗВИН»
Киев • УНН
САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при создании системы «ДЗВИН» для ВСУ. Среди подозреваемых - высокопоставленные чиновники Генштаба и директор частной компании, которые нанесли государству ущерб на 246 млн грн.
Разоблачена масштабная коррупционная схема в сфере обороны, из-за которой государство потеряло более 246 млн грн. Речь идет о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ «ДЗВИН». Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло более 246 млн грн. Речь идет о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства Вооруженными Силами Украины «ДЗВИН»,
По данным следствия, в 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с обществом, которое не имело опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного программного обеспечения.
За четыре года опытно-конструкторской работы техническое задание на построение системы незаконно меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн грн, а функционал системы уменьшить в десятки раз. Только на безосновательную корректировку документации потратили более 115 млн грн
Как выяснили САП и НАБУ, разработанная система вообще не соответствует техническому заданию: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.
Во время следствия детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию: причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. После начала расследования они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработка системы «ДЗВИН» невозможна.
Среди подозреваемых:
- бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;
- экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;
- экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;
- директор частного общества - главный исполнитель контракта.
Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается,
СМИ сообщают, что речь идет об экс-заместителе начальника Генерального штаба ВСУ Радионе Тимошенко и экс-начальнике войск связи ВСУ Владимире Рапко.
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Добавим
В мае 2024 года НАБУ проводило обыски у экс-начальника войск связи ВСУ Владимира Рапко и экс-руководителя Управления развития автоматизации ВСУ по делу автоматизированной системы управления войсками «Колокол-АС».