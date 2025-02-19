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Коррупция в оборонке: разоблачена схема хищения средств при создании системы «ДЗВИН»

Киев  •  УНН

 • 6848 просмотра

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САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при создании системы «ДЗВИН» для ВСУ. Среди подозреваемых - высокопоставленные чиновники Генштаба и директор частной компании, которые нанесли государству ущерб на 246 млн грн.

Разоблачена масштабная коррупционная схема в сфере обороны, из-за которой государство потеряло более 246 млн грн. Речь идет о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ «ДЗВИН». Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло более 246 млн грн. Речь идет о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства Вооруженными Силами Украины «ДЗВИН»,

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с обществом, которое не имело опыта создания ни систем управления войсками, ни специализированного программного обеспечения.

За четыре года опытно-конструкторской работы техническое задание на построение системы незаконно меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн грн, а функционал системы уменьшить в десятки раз. Только на безосновательную корректировку документации потратили более 115 млн грн

- информирует САП.

Как выяснили САП и НАБУ, разработанная система вообще не соответствует техническому заданию: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.

Во время следствия детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию: причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. После начала расследования они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработка системы «ДЗВИН» невозможна.

Среди подозреваемых:

  • бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант;
  • экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор;
  •  экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник;
  • директор частного общества - главный исполнитель контракта.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается,

- отмечается в сообщении.

СМИ сообщают, что речь идет об экс-заместителе начальника Генерального штаба ВСУ Радионе Тимошенко и экс-начальнике войск связи ВСУ Владимире Рапко.

Миллионная афера: раскрыта масштабная мошенническая схема по закупке военной формы28.11.24, 14:50 • 13806 просмотров

Добавим

В мае 2024 года НАБУ проводило обыски у экс-начальника войск связи ВСУ Владимира Рапко и экс-руководителя Управления развития автоматизации ВСУ по делу автоматизированной системы управления войсками «Колокол-АС».

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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