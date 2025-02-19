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Корупція в оборонці: викрито схему розкрадання коштів під час створення системи "ДЗВІН"

Корупція в оборонці: викрито схему розкрадання коштів під час створення системи "ДЗВІН"

Київ • УНН

 • 31209 перегляди

САП і НАБУ викрили масштабну корупційну схему при створенні системи "ДЗВІН" для ЗСУ. Серед підозрюваних - високопосадовці Генштабу та директор приватної компанії, які завдали державі збитків на 246 млн грн.

Викрито масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила понад 246 млн грн. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН". Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

САП і НАБУ викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила понад 246 млн грн. Ідеться про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України "ДЗВІН",

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення.

За чотири роки дослідно-конструкторської роботи технічне завдання на побудову системи незаконно змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн, а функціонал системи зменшити в десятки разів. Лише на безпідставне корегування документації витратили понад 115 млн грн

- інформує САП.

Як з’ясували САП і НАБУ, розроблена система взагалі не відповідає технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами.

Під час слідства детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню: причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Після початку розслідування вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум. Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи "ДЗВІН" є неможливим.

Серед підозрюваних:

  • колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;
    • ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;
      •  ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;
        • директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

          Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває,

          - зазначається в повідомленні.

          ЗМІ повідомляють, що йдеться про ексзаступника начальника Генерального штабу ЗСУ Радіона Тимошенка та ексначальника військ зв’язку ЗСУ Володимира Рапка.

          Мільйонна афера: розкрито масштабну шахрайську схему із закупівлі військової форми28.11.24, 14:50 • 13926 переглядiв

          Додамо

          У травні 2024 року НАБУ проводило обшуки у ексначальника військ зв'язку ЗСУ Володимира Рапка та екскерівника Управління розвитку автоматизації ЗСУ у справі автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС".

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

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