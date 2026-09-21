Коррупция и отношение к людям: Терехов о ключевых задачах, которые должны быть решены в рамках реформы ТЦК

Реформирование территориальных центров комплектования необходимо, однако пока ощутимых изменений в их работе нет. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в интервью РБК-Украина, передает УНН.

"В начале года президент поручил министру обороны реформировать ТЦК. К сожалению, пока ощутимых сдвигов нет, а реформирование безусловно необходимо", – сказал Терехов.

Одной из проблем, которые негативно влияют на отношение общества к мобилизационному процессу, он назвал случаи коррупции среди работников ТЦК.

"Первое, что беспокоит общество: некоторых сотрудников ТЦК разоблачают на взятках – они берут деньги, чтобы отпускать людей, а потом это попадает в информационное пространство, и доверия уже нет. Если это единичные случаи – это одно, "паршивая овца" встречается везде. Но если это становится системой – отношение совсем другое", – отметил глава АПГО.

Еще одним вопросом, который необходимо решить в рамках реформы, Терехов назвал отношение работников ТЦК к людям. По его словам, резонансные случаи во время мобилизационных мероприятий вредят не только самим центрам комплектования, но и доверию к Вооруженным силам.

"Мы видели ужасные случаи, я комментировал их, люди выходили на улицы из-за этого. Это нужно убрать – это бьет по доверию к Вооруженным Силам", – подчеркнул Терехов.

Он добавил, что обсуждал эту проблему непосредственно с военными, которые находятся на самых горячих участках фронта.

"Я общаюсь с настоящими военными, которые воюют на самых горячих участках фронта, и они говорят, что такое поведение разрушает их имидж – они сами презирают такие методы", – подытожил глава АПГО.