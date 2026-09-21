Корупція та ставлення до людей: Терехов про ключові завдання, які мають бути вирішені в рамках реформи ТЦК

Реформування територіальних центрів комплектування необхідне, однак поки відчутних змін у їхній роботі немає. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна, передає УНН.

"На початку року президент доручив міністру оборони реформувати ТЦК. На жаль, поки що відчутних зрушень немає, а реформування безумовно потрібне", – сказав Терехов.

Однією з проблем, які негативно впливають на ставлення суспільства до мобілізаційного процесу, він назвав випадки корупції серед працівників ТЦК.

"Перше, що турбує суспільство: деяких службовців ТЦК викривають на хабарах – вони беруть кошти, щоб відпускати людей, а потім це потрапляє в інформаційний простір, і довіри вже немає. Якщо це поодинокі випадки – це одне, "погана вівця" трапляється всюди. Але якщо це стає системою – ставлення зовсім інше", – зазначив очільник АПМГ.

Ще одним питанням, яке потребує вирішення в межах реформи, Терехов назвав ставлення працівників ТЦК до людей. За його словами, резонансні випадки під час мобілізаційних заходів шкодять не лише самим центрам комплектування, а й довірі до Збройних сил.

"Ми бачили жахливі випадки, я коментував їх, люди виходили на вулиці через це. Це треба прибрати – це б'є по довірі до Збройних Сил", – наголосив Терехов.

Він додав, що обговорював цю проблему безпосередньо з військовими, які перебувають на найгарячіших ділянках фронту.

"Я спілкуюся зі справжніми військовими, які воюють на найгарячіших ділянках фронту, і вони кажуть, що така поведінка руйнує їхній імідж – вони самі зневажають такі методи", – підсумував очільник АПМГ.