Корректировал вражеские удары - СБУ разоблачила российского агента в подразделении ВСУ в Одесской области
Киев • УНН
СБУ задержала военнослужащего, завербованного рф для сбора координат украинских войск в Одесской области. Ему объявили о подозрении в государственной измене.
Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего, которого российские спецслужбы завербовали для сбора информации о Силах обороны в Одесской области. По данным следствия, мужчина передавал координаты украинских военнослужащих и корректировал удары рф по югу Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачила в Одесской области российского агента. Им оказался завербованный врагом мобилизованный в одну из механизированных бригад ВСУ, который корректировал вражеские обстрелы на юге Украины
Как выяснило расследование, военный попал в поле зрения рашистов, когда искал "быстрые" заработки в Telegram-каналах. Там с ним связался российский сотрудник спецслужбы и предложил сотрудничество в обмен на деньги. После вербовки военный ездил на арендованном автомобиле по Одессе и прилегающим районам. Он скрытно снимал на телефон места базирования украинских военнослужащих.
Также он отмечал координаты расположения украинских войск на гугл-картах. Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили шпионскую активность агента, задокументировали ее и задержали его "с поличным", когда он проводил доразведку вблизи объекта ВСУ. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага. Также у фигуранта обнаружили виртуальный кошелек, который он создал, рассчитывая на криптовалютные переводы от страны-агрессора
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Безработный корректировал российские атаки и собирал данные о военных объектах. Он также просил оружие для заказных убийств военнослужащих.