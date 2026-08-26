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Коригував ворожі удари - СБУ викрила російського агента у підрозділі ЗСУ на Одещині

Київ • УНН

 • 154 перегляди

СБУ затримала військовослужбовця, завербованого рф для збору координат українських військ на Одещині. Йому оголосили підозру у держзраді.

Коригував ворожі удари - СБУ викрила російського агента у підрозділі ЗСУ на Одещині

Служба безпеки України викрила військовослужбовця, якого російські спецслужби завербували для збору інформації про Сили оборони на Одещині. За даними слідства, чоловік передавав координати українських військових та коригував удари рф по півдню України. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила на Одещині російського агента. Ним виявився завербований ворогом мобілізований до однієї з механізованих бригад ЗСУ, який коригував ворожі обстріли на півдні України

- йдеться у дописі.

Як з’ясувало розслідування, військовий потрапив до уваги рашистів, коли шукав "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на гроші.  Після вербування військовий їздив на орендованому автомобілі Одесою та прилеглими районами. Він приховано знімав на телефон місця базування українських військових.

Також він позначав координати розташування українських військ на гугл-картах. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигунську активність агента, задокументували її та затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у фігуранта виявлено віртуальний гаманець, який він створив, сподіваючись на криптовалютні перекази від країни-агресора

- йдеться у дописі.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Безробітний коригував російські атаки та збирав дані про військові об'єкти. Він також просив зброю для вбивств на замовлення воїнів.

Алла Кіосак

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