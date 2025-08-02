Корпорация общественного вещания США прекращает деятельность из-за сворачивания финансирования
Киев • УНН
Корпорация общественного вещания США (CPB) прекращает деятельность из-за полной остановки финансирования Конгрессом по инициативе Трампа. Большинство сотрудников CPB, которая почти 60 лет финансировала Национальное общественное радио и Общественное телевидение, будут уволены до конца сентября.
Корпорация общественного вещания США (CPB) сообщила о прекращении деятельности после того, как Конгресс по инициативе президента Дональда Трампа полностью остановил ее финансирование. Об этом информирует Fox News со ссылкой на официальное заявление CPB, опубликованное 1 августа, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на протяжении почти 60 лет Корпорация общественного вещания Соединенных Штатов Америки финансировала Национальное общественное радио и Общественное телевидение США. Теперь большинство сотрудников будет уволено до конца сентября.
Мы начинаем поэтапное сворачивание нашей деятельности после принятия федерального пакета сокращения расходов
Президент Корпорации общественного вещания США Патриция Гаррисон подчеркнула, что несмотря на попытки сохранить финансирование, организация вынуждена прекратить деятельность.
Общественное вещание было одним из самых надежных институтов в жизни Америки
Республиканцы на протяжении десятилетий выступали за отмену финансирования общественного вещания. В последние годы Национальное общественное радио и Общественное телевидение стали мишенью критики со стороны Трампа и его соратников, которые обвиняли их в политической предвзятости.
Напомним
В июле 2025 года Президент США Дональд Трамп подписал закон, отменяющий выделение 9 миллиардов долларов на финансирование внешней помощи и общественного вещания. Это первый случай за десятки лет, когда Конгресс одобрил запрос президента об отмене ранее утвержденного финансирования.
Администрация Трампа разослала уведомления об увольнении более чем 600 сотрудникам "Голоса Америки"21.06.25, 01:25 • 3909 просмотров