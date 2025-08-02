Корпорация общественного вещания США прекращает деятельность из-за сворачивания финансирования

Корпорация общественного вещания США (CPB) сообщила о прекращении деятельности после того, как Конгресс по инициативе президента Дональда Трампа полностью остановил ее финансирование. Об этом информирует Fox News со ссылкой на официальное заявление CPB, опубликованное 1 августа, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на протяжении почти 60 лет Корпорация общественного вещания Соединенных Штатов Америки финансировала Национальное общественное радио и Общественное телевидение США. Теперь большинство сотрудников будет уволено до конца сентября.

Мы начинаем поэтапное сворачивание нашей деятельности после принятия федерального пакета сокращения расходов - говорится в заявлении.

Президент Корпорации общественного вещания США Патриция Гаррисон подчеркнула, что несмотря на попытки сохранить финансирование, организация вынуждена прекратить деятельность.

Общественное вещание было одним из самых надежных институтов в жизни Америки - сказала она.

Республиканцы на протяжении десятилетий выступали за отмену финансирования общественного вещания. В последние годы Национальное общественное радио и Общественное телевидение стали мишенью критики со стороны Трампа и его соратников, которые обвиняли их в политической предвзятости.

Напомним

В июле 2025 года Президент США Дональд Трамп подписал закон, отменяющий выделение 9 миллиардов долларов на финансирование внешней помощи и общественного вещания. Это первый случай за десятки лет, когда Конгресс одобрил запрос президента об отмене ранее утвержденного финансирования.

Администрация Трампа разослала уведомления об увольнении более чем 600 сотрудникам "Голоса Америки"