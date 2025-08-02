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Корпорація суспільного мовлення США припиняє діяльність через згортання фінансування

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Корпорація суспільного мовлення США (CPB) припиняє діяльність через повну зупинку фінансування Конгресом за ініціативою Трампа. Більшість працівників CPB, яка майже 60 років фінансувала Національне громадське радіо та Суспільне телебачення, буде звільнено до кінця вересня.

Корпорація суспільного мовлення США припиняє діяльність через згортання фінансування

Корпорація суспільного мовлення США (CPB) повідомила про припинення діяльності після того, як Конгрес за ініціативою президента Дональда Трампа повністю зупинив її фінансування. Про це інфомує Fox News з посиланням на офіційну заяву CPB, опубліковану 1 серпня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом майже 60 років Корпорація суспільного мовлення Сполучених Штатів Америки фінансувала Національне громадське радіо та Суспільне телебачення США. Тепер більшість працівників буде звільнено до кінця вересня.

Ми починаємо поетапне згортання нашої діяльності після ухвалення федерального пакета скорочення видатків

- йдеться у заяві.

Президентка Корпорації суспільного мовлення США Патриція Гаррісон наголосила, що попри спроби зберегти фінансування, організація змушена припинити діяльність.

Суспільне мовлення було одним з найнадійніших інститутів у житті Америки

- сказала вона.

Республіканці протягом десятиліть виступали за скасування фінансування суспільного мовлення. У останні роки Національне громадське радіо та Суспільне телебачення стали мішенню критики з боку Трампа та його соратників, які звинувачували їх у політичній упередженості.

Нагадаємо

У липні 2025 року Президент США Дональд Трамп підписав закон, що скасовує виділення 9 мільярдів доларів на фінансування зовнішньої допомоги та суспільного мовлення. Це перший випадок за десятки років, коли Конгрес схвалив запит президента про скасування раніше затвердженого фінансування.

Адміністрація Трампа розіслала повідомлення про звільнення понад 600 працівникам "Голосу Америки"21.06.25, 01:25 • 3909 переглядiв

Віта Зеленецька

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