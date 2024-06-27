Энергетики уже ликвидировали последствия короткого замыкания на подстанции в Шевченковском районе столицы и восстановили электроснабжение обесточенных домов. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Отмечается, что в 18:17 в Шевченковском районе столицы произошла авария на трансформаторной станции с задымлением. 18 домов остались без света.

За час нам удалось запитать все дома по резервным схемам. Задымление также ликвидировано. Сейчас осматриваем оборудование, чтобы установить причины аварии - резюмировали в ДТЭК.

Напомним

На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе Киева произошло короткое замыкание, что повлекло временное отключение электроэнергии для 1 000 потребителей. Впрочем, как заявили в КГВА, это не повлияло на жизнеобеспечение города.