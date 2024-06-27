Інцидент на підстанції не вплинув на життєзабезпечення Києва - КМВА
Київ • УНН
На трансформаторній підстанції у Шевченківському районі Києва сталося коротке замикання, що спричинило тимчасове відключення електроенергії для 1 000 споживачів, але не вплинуло на життєзабезпечення міста.
Загоряння, яке трапилось на підстанції у Шевченківському районі столиці - не вплинуло на життєзабезпечення Києва. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
У КМВА пояснюють, що за попередніми даними сталось коротке замикання при ввімкненні електропостачання. Без відкритого вогню.
На місці працюють представники ДСНС. На життєзабезпечення Києва цей інцидент жодним чином не вплинув
Кличко про ситуацію на енергооб'єкті: на трансформаторній підстанції виникло коротке замикання27.06.24, 19:12 • 25625 переглядiв
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Міський голова столиці Віталій Кличко розповів, що через коротке замикання на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі без енергопостачання наразі 1 тисяча споживачів.
За його словами, фахівці ДТЕК вже працюють і обіцяють протягом години перемкнути їх на резервні лінії.
Нагадаємо
Як повідомляв міський голова столиці Віталій Кличко, у Києві на енергообʼєкті стався вибух і пожежа, всі служби прямують на місце.