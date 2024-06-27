На енергообʼєкті у Києві стався вибух і пожежа - Кличко
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва стався вибух і пожежа на об'єкті енергетики, на місце події виїхали всі екстрені служби.
У Києві на енергообʼєкті стався вибух і пожежа, всі служби прямують на місце. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"На енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", - повдіомив Кличко.
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