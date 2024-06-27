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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 15:46  •  402 просмотра

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В Шевченковском районе Киева произошел взрыв и пожар на объекте энергетики, на место происшествия выехали все экстренные службы.

В Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", - сообщил Кличко.

"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте22 июня 2024, 10:43 • 27216 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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