На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко

В Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", - сообщил Кличко.

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