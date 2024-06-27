На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева произошел взрыв и пожар на объекте энергетики, на место происшествия выехали все экстренные службы.
В Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", - сообщил Кличко.
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