"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте

ТЭЦ Киева работают в штатном порядке, сообщили в субботу в Киевской городской государственной администраций после сообщений в местных пабликах о якобы взрыве. В КГГА указали, что "информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности". В ГУ ГСЧС в Киеве сообщили, что к ним не поступали вызовы по поводу этого, пишет УНН.

Детали

"Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы выполняются в штатном порядке. Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности", - отметили в КГГА в Telegram.

Контроль за ситуацией, как указано,"городская администрация осуществляет в оперативном порядке".

В ГУ ГСЧС в Киеве УНН сообщили, что к ним не поступали вызовы. "К нам по поводу Днепровского района, по поводу того, что распространяют Telegram-каналы никаких вызовов не поступало. Именно на привлечение, ликвидацию чего-то мы не выезжали", - сообщили в ГСЧС корреспонденту УНН.

"Напоминаем, в стране действует военное положение и предусмотренные им ограничения. Распространять фото и видео инфраструктурных объектов - запрещено. Информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины. Настоятельно просим медиа проверять информацию перед тем, как распространять сомнительные сообщения на миллионную аудиторию, создавая колоссальный риск для работы станций и их персонала", - отметили в КГГА.

В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА