Киев • УНН
По данным Киевской городской государственной администрации, в результате вражеской агрессии разрушений в Киеве не произошло.
В Киеве в результате вражеской агрессии разрушений не зафиксировано. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
В результате очередной воздушной атаки, разрушений в столице не зафиксировано!
Пострадавших, к счастью, нет.
Спасибо Воздушным Силам ВСУ
Напомним
Сегодня в столице работала ПВО из-за атаки вражеских ракет.
В столице активизировали противовоздушную оборону12 июня 2024, 01:11 • 39131 просмотр