Внаслідок чергової повітряної атаки руйнувань у столиці не зафіксовано - КМДА
Київ • УНН
За даними Київської міської державної адміністрації, внаслідок ворожої агресії руйнувань у Києві не сталося.
У Києві внаслідок ворожої агресії руйнувань не зафіксовано. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Внаслідок чергової повітряної атаки, руйнувань у столиці не зафіксовано!
Потерпілих, на щастя, немає.
Дякуємо Повітряним Силам ЗСУ
Нагадаємо
Сьогодні у столиці працювала ППО через атаку ворожих ракет.
У столиці активізували протиповітряну оборону12.06.24, 04:11 • 55738 переглядiв