"ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі": у КМДА спростували інформацію про нібито вибух на енергооб'єкті
Київ • УНН
За даними Київської міської державної адміністрації, ТЕЦ Києва працюють в штатному порядку, інформація про нібито вибух на енергооб'єкті не відповідає дійсності.
ТЕЦ Києва працюють в штатному порядку, повідомили у суботу у Київській міській державній адміністрацій після повідомлень у місцевих пабліках про нібито вибух. У КМДА вказали, що "інформація про нібито вибух на енергообʼєкті не відповідає дійсності. У ГУ ДСНС у Києві повідомили, що до них не надходили виклики з приводу цього, пише УНН.
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"Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку. Інформація про нібито вибух на енергообʼєкті не відповідає дійсності", - зазначили у КМДА у Telegram.
Контроль за ситуацією, як зазначено, "міська адміністрація здійснює в оперативному порядку".
У ГУ ДСНС у Києві УНН повідомили, що до них не надходили виклики. "До нас з приводу Дніпровського району, з приводу того, що поширюють Telegram-канали жодних викликів не надходило. Саме на залучення, ліквідацію чогось ми не виїжджали", - повідомили в ДСНС кореспондену УНН.
"Нагадуємо, в країні діє воєнний стан та передбачені ним обмеження. Поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів - заборонено. Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України. Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим, як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу", - наголосили у КМДА.
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