Кличко про ситуацію на енергооб'єкті: на трансформаторній підстанції виникло коротке замикання
Київ • УНН
На трансформаторній підстанції у Шевченківському районі Києва сталося коротке замикання, що спричинило задимлення, але обійшлося без пожежі, руйнувань та жертв.
Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив інформацію щодо інциденту на енергооб'єкті - на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, передає УНН.
"Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення", - повідомив міський голова.
За його словами, подальшого горіння немає.
"Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", - резюмував Кличко.
Додамо
Telegram-канали оприлюднили фото з місця подій, де видно задимлення ймовірно на трансформаторній підстанції.
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Як повідомляв Кличко, у Києві на енергообʼєкті стався вибух і пожежа, всі служби прямують на місце.