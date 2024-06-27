Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил информацию относительно инцидента на энергообъекте - на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, передает УНН.

"Уточненная информация от экстренных служб. На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление", - сообщил городской голова.

По его словам, дальнейшего горения нет.

"Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте", - резюмировал Кличко.

Добавим

Telegram-каналы обнародовали фото с места событий, где видно задымление вероятно на трансформаторной подстанции.

Ранее

Как сообщал Кличко, в Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место.