Киев • УНН
На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе Киева произошло короткое замыкание, повлекшее задымление, но обошлось без пожара, разрушений и жертв.
Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил информацию относительно инцидента на энергообъекте - на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, передает УНН.
"Уточненная информация от экстренных служб. На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление", - сообщил городской голова.
По его словам, дальнейшего горения нет.
"Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте", - резюмировал Кличко.
Добавим
Telegram-каналы обнародовали фото с места событий, где видно задымление вероятно на трансформаторной подстанции.
Ранее
Как сообщал Кличко, в Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место.