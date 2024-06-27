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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 16:57  •  2538 просмотра

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На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе Киева произошло короткое замыкание, что повлекло временное отключение электроэнергии для 1 000 потребителей, но не повлияло на жизнеобеспечение города.

Возгорание, которое произошло на подстанции в Шевченковском районе столицы - не повлияло на жизнеобеспечение Киева. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

В КГВА объясняют, что по предварительным данным произошло  короткое замыкание при включении электроснабжения. Без открытого огня. 

На месте работают представители ГСЧС. На жизнеобеспечение Киева этот инцидент никак не повлиял

- заявил глава КГВА Сергей Попко. 

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание27 июня 2024, 16:12 • 7503 просмотра

Дополнение

Городской голова столицы Виталий Кличко рассказал, что из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе без энергоснабжения сейчас 1 тысяча потребителей.

По его словам, специалисты ДТЭК уже работают и обещают в течение часа переключить их на резервные линии.

Напомним

Как сообщал городской голова столицы Виталий Кличко, в Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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