Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА
Киев • УНН
На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе Киева произошло короткое замыкание, что повлекло временное отключение электроэнергии для 1 000 потребителей, но не повлияло на жизнеобеспечение города.
Возгорание, которое произошло на подстанции в Шевченковском районе столицы - не повлияло на жизнеобеспечение Киева. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
В КГВА объясняют, что по предварительным данным произошло короткое замыкание при включении электроснабжения. Без открытого огня.
На месте работают представители ГСЧС. На жизнеобеспечение Киева этот инцидент никак не повлиял
Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание27 июня 2024, 16:12 • 7503 просмотра
Дополнение
Городской голова столицы Виталий Кличко рассказал, что из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе без энергоснабжения сейчас 1 тысяча потребителей.
По его словам, специалисты ДТЭК уже работают и обещают в течение часа переключить их на резервные линии.
Напомним
Как сообщал городской голова столицы Виталий Кличко, в Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место.