Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА

Возгорание, которое произошло на подстанции в Шевченковском районе столицы - не повлияло на жизнеобеспечение Киева. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

В КГВА объясняют, что по предварительным данным произошло короткое замыкание при включении электроснабжения. Без открытого огня.

На месте работают представители ГСЧС. На жизнеобеспечение Киева этот инцидент никак не повлиял - заявил глава КГВА Сергей Попко.

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание

Дополнение

Городской голова столицы Виталий Кличко рассказал, что из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе без энергоснабжения сейчас 1 тысяча потребителей.

По его словам, специалисты ДТЭК уже работают и обещают в течение часа переключить их на резервные линии.

Напомним

Как сообщал городской голова столицы Виталий Кличко, в Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар, все службы направляются на место.