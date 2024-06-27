Коротке замикання на підстанції: енергетики відновили електропостачання у Шевченківському районі Києва
Київ • УНН
Енергетики ліквідували коротке замикання на підстанції у Шевченківському районі Києва, відновивши електропостачання у 18 знеструмлених будинках протягом години.
Енергетики вже ліквідували наслідки короткого замикання на підстанції у Шевченківському районі столиці та відновили електропостачання до знеструмлених будинків. Про це пише УНН з посиланням на ДТЕК.
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Зазначається, що о 18:17 в Шевченківському районі столиці відбулась аварія на трансформаторній станції із задимленням. 18 будинків залишились без світла.
За годину нам вдалося заживити всі оселі за резервними схемами. Задимлення також ліквідовано. Зараз оглядаємо обладнання, щоб встановити причини аварії
Нагадаємо
На трансформаторній підстанції у Шевченківському районі Києва сталося коротке замикання, що спричинило тимчасове відключення електроенергії для 1 000 споживачів. А втім, як заявили у КМВА, це не вплинуло на життєзабезпечення міста.