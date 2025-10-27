$42.000.10
Король Карл III открыл первый ЛГБТ+ мемориал в Британии: почтил военных, уволенных из-за сексуальной ориентации

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Король Великобритании Карл III открыл первый ЛГБТ+ мемориал в центральной Англии. Он посвящен военнослужащим, уволенным из армии из-за сексуальной ориентации до 2000 года.

Король Карл III открыл первый ЛГБТ+ мемориал в Британии: почтил военных, уволенных из-за сексуальной ориентации

Король Великобритании Карл III впервые после коронации принял участие в публичном мероприятии, посвященном поддержке сообщества ЛГБТ+. В центральной Англии монарх торжественно открыл мемориал в честь военнослужащих, которые подверглись дискриминации и были уволены из армии из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Торжественное открытие состоялось 27 октября в присутствии короля, ветеранов и представителей правительства.

Представитель Министерства обороны заявил ВВС, что власти "глубоко сожалеют" из-за несправедливого отношения к тем, кто пострадал от запрета, и что пережитое ими "не отражает современных ценностей и инклюзивной культуры".

Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов17.09.25, 18:41 • 5306 просмотров

Новый мемориал получил название "Открытое письмо" (The Open Letter). Он посвящен не только тем, кто пострадал от дискриминационного закона, но и современным военнослужащим ЛГБТ+, которые сегодня служат открыто.

Фото ВВС
Фото ВВС

Памятник расположен в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире – месте, где чествуют различные категории британских ветеранов. 

Справка

До 2000 года в британских вооруженных силах – армии, флоте и военно-воздушных силах – было запрещено служить людям, которые принадлежали к ЛГБТ+ сообществу или даже подозревались в нетрадиционной ориентации.

Тех, кого разоблачали или просто подозревали, увольняли с позором, судили военными трибуналами, а иногда даже заключали в тюрьму. Подобные случаи происходили еще в середине 1990-х – в частности, в 1995 году.

Запрет отменили только в 2000 году после решения Европейского суда по правам человека, который признал политику британского правительства нарушающей права человека.

Впервые за 500 лет: Король Великобритании помолился вместе с Папой Римским24.10.25, 01:32 • 3256 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Карл III
Великобритания