Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
12:53 • 19236 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25523 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39715 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34165 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27939 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Король Чарльз III відкрив перший ЛГБТ+ меморіал у Британії: вшанував військових, звільнених через сексуальну орієнтацію

Київ • УНН

Король Великої Британії Чарльз III відкрив перший ЛГБТ+ меморіал у центральній Англії. Він вшановує військовослужбовців, звільнених з армії через сексуальну орієнтацію до 2000 року.

Король Великої Британії Чарльз III уперше після коронації взяв участь у публічному заході, присвяченому підтримці спільноти ЛГБТ+. У центральній Англії монарх урочисто відкрив меморіал на честь військовослужбовців, які зазнали дискримінації та були звільнені з армії через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Урочисте відкриття відбулося 27 жовтня, у присутності короля, ветеранів та представників уряду.

Представник Міністерства оборони заявив ВВС, що влада "глибоко шкодує" через несправедливе ставлення до тих, хто постраждав від заборони, і що пережите ними "не відображає сучасних цінностей та інклюзивної культури".

Новий меморіал отримав назву "Відкритий лист" (The Open Letter). Його присвячено не лише тим, хто постраждав від дискримінаційного закону, а й сучасним військовослужбовцям ЛГБТ+, які сьогодні служать відкрито.

Фото ВВС
Фото ВВС

Пам’ятник розташований у Національному меморіальному дендрарії у Стаффордширі – місці, де вшановують різні категорії британських ветеранів. 

Довідково

До 2000 року у британських збройних силах – армії, флоті та військово-повітряних силах – було заборонено службу для людей, які належали до ЛГБТ+ спільноти або навіть підозрювалися у нетрадиційній орієнтації.

Тих, кого викривали або просто запідозрювали, звільняли з ганьбою, судили військовими трибуналами, а іноді навіть ув’язнювали. Подібні випадки траплялися ще у середині 1990-х – зокрема, у 1995 році.

Заборону скасували лише у 2000 році після рішення Європейського суду з прав людини, який визнав політику британського уряду такою, що порушує права людини.

Степан Гафтко

