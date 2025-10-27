Король Чарльз III відкрив перший ЛГБТ+ меморіал у Британії: вшанував військових, звільнених через сексуальну орієнтацію
Київ • УНН
Король Великої Британії Чарльз III відкрив перший ЛГБТ+ меморіал у центральній Англії. Він вшановує військовослужбовців, звільнених з армії через сексуальну орієнтацію до 2000 року.
Король Великої Британії Чарльз III уперше після коронації взяв участь у публічному заході, присвяченому підтримці спільноти ЛГБТ+. У центральній Англії монарх урочисто відкрив меморіал на честь військовослужбовців, які зазнали дискримінації та були звільнені з армії через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Урочисте відкриття відбулося 27 жовтня, у присутності короля, ветеранів та представників уряду.
Представник Міністерства оборони заявив ВВС, що влада "глибоко шкодує" через несправедливе ставлення до тих, хто постраждав від заборони, і що пережите ними "не відображає сучасних цінностей та інклюзивної культури".
Новий меморіал отримав назву "Відкритий лист" (The Open Letter). Його присвячено не лише тим, хто постраждав від дискримінаційного закону, а й сучасним військовослужбовцям ЛГБТ+, які сьогодні служать відкрито.
Пам’ятник розташований у Національному меморіальному дендрарії у Стаффордширі – місці, де вшановують різні категорії британських ветеранів.
Довідково
До 2000 року у британських збройних силах – армії, флоті та військово-повітряних силах – було заборонено службу для людей, які належали до ЛГБТ+ спільноти або навіть підозрювалися у нетрадиційній орієнтації.
Тих, кого викривали або просто запідозрювали, звільняли з ганьбою, судили військовими трибуналами, а іноді навіть ув’язнювали. Подібні випадки траплялися ще у середині 1990-х – зокрема, у 1995 році.
Заборону скасували лише у 2000 році після рішення Європейського суду з прав людини, який визнав політику британського уряду такою, що порушує права людини.
