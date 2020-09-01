Корниенко рассказал, как выбирали кандидатов на местные выборы от “Слуги народа”

“В первую очередь, мы пришли к тому, что это не должны быть действующие мэры областных центров. Это новые люди, но не просто новые и всё, они чего-то достигли в жизни. Это люди дела. То, что они неизвестны широкой публике в пределах Украины, я считал бы плюсом, но они известны в тех городах, где мы их выдвигаем”, — подчеркнул он.

Корниенко также рассказал, что со всеми кандидатами провели стратегическое учение.

“Я уверен, что результаты местных выборов некоторых удивят”, — резюмировал политик.

Напомним, ранее, во время съезда партии “Слуга народа” 31 августа, были представлены кандидаты на должности глав городов областного значения на местных выборах 25 октября. Начало избирательного процесса местных выборов назначено на 5 сентября 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко: если не будет чрезвычайного положения, то выборы проведут даже в “красных зонах”