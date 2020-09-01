Корнієнко розповів, як обирали кандидатів на місцеві вибори від “Слуги народу”

“В першу чергу, ми прийшли до того, що це не мають бути діючі мери обласних центрів. Це нові люди, але не просто нові і все, вони чогось досягли в житті. Це люди справи. Те, що вони невідомі широкому загалу в межах України, я вважав би плюсом, але вони відомі в тих містах, де ми їх висуваємо”, — наголосив він.

Корнієнко також розповів, що з усіма кандидатами провели стратегічне навчання.

“Я впевнений, що результати місцевих виборів декого здивують”, — резюмував політик.

Нагадаємо, раніше, під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня, було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня. Початок виборчого процесу місцевих виборів назначений на 5 вересня 2020 року.

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