"Слуги народу" представили своїх кандидатів у мери на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня, передає кореспондент УНН.
“Я хотів би запросити ту команду, з якою ми йдемо на місцеві вибори, тих сміливих, відчайдушних людей, які дадуть відчайдушний політичний бій існуючій системі... Вперше в історії України партія влади не висуває жодних діючих мерів в обласних центрах”, — сказав голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
Зокрема, на з'їзді представили наступних кандидатів:
-
- Кандидат на посаду міського голови Вінниці — Сергій Борзов
-
- Кандидат на посаду міського голови Дніпра — Сергій Риженко
-
- Кандидат на посаду міського голови Житомира — Віктор Євдокимов
-
- Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя — Віталій Тишечко
-
- Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська — Олександр Богачов
-
- Кандидатка на посаду міського голови Києва — Ірина Верещук
-
- Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу — Дмитро Шевчик
-
- Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького — Ольга Ковальова-Алокілі
-
- Кандидат на посаду міського голови Львова — Тарас Кльофа
-
- Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва — Тетяна Домбровська
-
- Кандидат на посаду міського голови Одеси — Олег Філімонов
-
- Кандидат на посаду міського голови Полтави — Сергій Іващенко
-
- Кандидат на посаду міського голови Рівного— Віталій Коваль
-
- Кандидатка на посаду міського голови Сум — Тетяна Рябуха
-
- Кандидатка на посаду міського голови Слов’янська — Ольга Алтуніна
-
- Кандидат на посаду міського голови Тернополя — Віктор Гевко
-
- Кандидат на посаду міського голови Ужгорода — Віктор Щадей
-
- Кандидат на посаду міського голови Харкова — Олексій Кучер
-
- Кандидат на посаду міського голови Херсона — Юрій Кирилов
-
- Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького — Інна Ящук
-
- Кандидат на посаду міського голови Черкас — Віталій Ільченко
-
- Кандидат на посаду міського голови Чернівців — Віталій Другановський
-
- Кандидат на посаду міського голови Чернігова — Юрій Тарасовець.
-
Нагадаємо, початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року, назначений на 5 вересня 2020 року.