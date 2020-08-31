"Слуги народу" представили своїх кандидатів у мери на місцевих виборах

“Я хотів би запросити ту команду, з якою ми йдемо на місцеві вибори, тих сміливих, відчайдушних людей, які дадуть відчайдушний політичний бій існуючій системі... Вперше в історії України партія влади не висуває жодних діючих мерів в обласних центрах”, — сказав голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

Зокрема, на з'їзді представили наступних кандидатів:



Кандидат на посаду міського голови Вінниці — Сергій Борзов



Кандидат на посаду міського голови Дніпра — Сергій Риженко



Кандидат на посаду міського голови Житомира — Віктор Євдокимов



Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя — Віталій Тишечко



Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська — Олександр Богачов



Кандидатка на посаду міського голови Києва — Ірина Верещук



Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу — Дмитро Шевчик



Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького — Ольга Ковальова-Алокілі



Кандидат на посаду міського голови Львова — Тарас Кльофа



Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва — Тетяна Домбровська



Кандидат на посаду міського голови Одеси — Олег Філімонов



Кандидат на посаду міського голови Полтави — Сергій Іващенко



Кандидат на посаду міського голови Рівного— Віталій Коваль



Кандидатка на посаду міського голови Сум — Тетяна Рябуха



Кандидатка на посаду міського голови Слов’янська — Ольга Алтуніна



Кандидат на посаду міського голови Тернополя — Віктор Гевко



Кандидат на посаду міського голови Ужгорода — Віктор Щадей



Кандидат на посаду міського голови Харкова — Олексій Кучер



Кандидат на посаду міського голови Херсона — Юрій Кирилов



Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького — Інна Ящук



Кандидат на посаду міського голови Черкас — Віталій Ільченко



Кандидат на посаду міського голови Чернівців — Віталій Другановський



Кандидат на посаду міського голови Чернігова — Юрій Тарасовець.



Нагадаємо, початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року, назначений на 5 вересня 2020 року.