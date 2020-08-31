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"Слуги народу" представили своїх кандидатів у мери на місцевих виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня, передає кореспондент УНН.

"Слуги народу" представили своїх кандидатів у мери на місцевих виборах

“Я хотів би запросити ту команду, з якою ми йдемо на місцеві вибори, тих сміливих, відчайдушних людей, які дадуть відчайдушний політичний бій існуючій системі... Вперше в історії України партія влади не висуває жодних діючих мерів в обласних центрах”, — сказав голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

Зокрема, на з'їзді представили наступних кандидатів:

  • Кандидат на посаду міського голови Вінниці — Сергій Борзов
  • Кандидат на посаду міського голови Дніпра — Сергій Риженко
  • Кандидат на посаду міського голови Житомира — Віктор Євдокимов
  • Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя — Віталій Тишечко
  • Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська — Олександр Богачов
  • Кандидатка на посаду міського голови Києва — Ірина Верещук
  • Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу — Дмитро Шевчик
  • Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького — Ольга Ковальова-Алокілі
  • Кандидат на посаду міського голови Львова — Тарас Кльофа
  • Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва — Тетяна Домбровська
  • Кандидат на посаду міського голови Одеси — Олег Філімонов
  • Кандидат на посаду міського голови Полтави — Сергій Іващенко
  • Кандидат на посаду міського голови Рівного— Віталій Коваль
  • Кандидатка на посаду міського голови Сум — Тетяна Рябуха
  • Кандидатка на посаду міського голови Слов’янська — Ольга Алтуніна
  • Кандидат на посаду міського голови Тернополя — Віктор Гевко
  • Кандидат на посаду міського голови Ужгорода — Віктор Щадей
  • Кандидат на посаду міського голови Харкова — Олексій Кучер
  • Кандидат на посаду міського голови Херсона — Юрій Кирилов
  • Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького — Інна Ящук
  • Кандидат на посаду міського голови Черкас — Віталій Ільченко
  • Кандидат на посаду міського голови Чернівців — Віталій Другановський
  • Кандидат на посаду міського голови Чернігова — Юрій Тарасовець.

Нагадаємо, початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року, назначений на 5 вересня 2020 року.

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