"Слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11483 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 72306 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107109 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179202 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183068 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390508 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226161 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500688 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349381 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230407 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38297 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20987 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46508 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15448 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15754 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142605 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130561 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219073 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390508 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500688 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Биньямин Нетаньяху

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11483 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38316 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38118 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45699 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75632 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

Вашингтон Пост

Фокс Ньюс

"Слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах

Киев • УНН

 • 27997 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время съезда партии "Слуга народа" 31 августа было представлено кандидатов на должности глав городов областного значения на местных выборах 25 октября, передает корреспондент УНН.

"Слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах

"Я хотел бы пригласить ту команду, с которой мы идем на местные выборы, тех смелых, отчаянных людей, которые дадут отчаянный политический бой существующей системе... Впервые в истории Украины партия власти не выдвигает никаких действующих мэров в областных центрах", - сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В частности, на съезде представили следующих кандидатов:

  • Кандидат на должность городского головы Винницы - Сергей Борзов
  • Кандидат на должность городского головы Днепра - Сергей Рыженко
  • Кандидат на должность городского головы Житомира - Виктор Евдокимов
  • Кандидат на должность городского головы Запорожья - Виталий Тишечко
  • Кандидат на должность городского председателя Ивано-Франковска - Александр Богачев
  • Кандидат на должность городского головы Киева - Ирина Верещук
  • Кандидат на должность городского головы Кривого Рога - Дмитрий Шевчик
  • Кандидат на должность городского головы Кропивницкого - Ольга Ковалева-Алокили
  • Кандидат на должность городского головы Львова - Тарас Кльофа
  • Кандидат на должность городского головы Николаева - Татьяна Домбровская
  • Кандидат на должность городского головы Одессы - Олег Филимонов
  • Кандидат на должность городского головы Полтавы - Сергей Иващенко
  • Кандидат на должность городского головы Ривного- Виталий Коваль
  • Кандидат на должность городского головы Сум - Татьяна Рябуха
  • Кандидат на должность городского головы Славянска - Ольга Алтунина
  • Кандидат на должность городского головы Тернополя - Виктор Гевко
  • Кандидат на должность городского председателя Ужгорода - Виктор Щадей
  • Кандидат на должность городского головы Харькова - Алексей Кучер
  • Кандидат на должность городского головы Херсона - Юрий Кириллов
  • Кандидат на должность городского головы Хмельницкого - Инна Ящук
  • Кандидат на должность городского головы Черкасс - Виталий Ильченко
  • Кандидат на должность городского головы Черновцов - Виталий Другановський
  • Кандидат на должность городского головы Чернигова - Юрий Тарасовец.

Напомним, начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, назначено на 5 сентября 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,073.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.61