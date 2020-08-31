"Слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Во время съезда партии "Слуга народа" 31 августа было представлено кандидатов на должности глав городов областного значения на местных выборах 25 октября, передает корреспондент УНН.
"Я хотел бы пригласить ту команду, с которой мы идем на местные выборы, тех смелых, отчаянных людей, которые дадут отчаянный политический бой существующей системе... Впервые в истории Украины партия власти не выдвигает никаких действующих мэров в областных центрах", - сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
В частности, на съезде представили следующих кандидатов:
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- Кандидат на должность городского головы Винницы - Сергей Борзов
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- Кандидат на должность городского головы Днепра - Сергей Рыженко
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- Кандидат на должность городского головы Житомира - Виктор Евдокимов
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- Кандидат на должность городского головы Запорожья - Виталий Тишечко
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- Кандидат на должность городского председателя Ивано-Франковска - Александр Богачев
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- Кандидат на должность городского головы Киева - Ирина Верещук
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- Кандидат на должность городского головы Кривого Рога - Дмитрий Шевчик
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- Кандидат на должность городского головы Кропивницкого - Ольга Ковалева-Алокили
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- Кандидат на должность городского головы Львова - Тарас Кльофа
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- Кандидат на должность городского головы Николаева - Татьяна Домбровская
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- Кандидат на должность городского головы Одессы - Олег Филимонов
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- Кандидат на должность городского головы Полтавы - Сергей Иващенко
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- Кандидат на должность городского головы Ривного- Виталий Коваль
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- Кандидат на должность городского головы Сум - Татьяна Рябуха
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- Кандидат на должность городского головы Славянска - Ольга Алтунина
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- Кандидат на должность городского головы Тернополя - Виктор Гевко
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- Кандидат на должность городского председателя Ужгорода - Виктор Щадей
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- Кандидат на должность городского головы Харькова - Алексей Кучер
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- Кандидат на должность городского головы Херсона - Юрий Кириллов
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- Кандидат на должность городского головы Хмельницкого - Инна Ящук
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- Кандидат на должность городского головы Черкасс - Виталий Ильченко
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- Кандидат на должность городского головы Черновцов - Виталий Другановський
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- Кандидат на должность городского головы Чернигова - Юрий Тарасовец.
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Напомним, начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, назначено на 5 сентября 2020 года.