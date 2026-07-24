Корецкий обсудил с Туском инфраструктурные проекты и пригласил в Украину

Премьер Сергей Корецкий обсудил с Премьер-министром Польши Дональдом Туском развитие совместных инфраструктурных и энергетических проектов, углубление экономического сотрудничества, а также пригласил посетить Украину, передает УНН.

Поблагодарил Польшу за поддержку 21-го пакета санкций ЕС против России. Рассчитываем на дальнейшую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС - сообщил премьер.

Кроме того, Корецкий пригласил Туска посетить Украину в ближайшее время.

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