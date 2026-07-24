Корецкий обсудил с Туском инфраструктурные проекты и пригласил в Украину
Киев • УНН
Премьер Украины Сергей Корецкий обсудил с премьером Польши Дональдом Туском совместные проекты и экономическое сотрудничество. Корецкий поблагодарил за санкции ЕС и пригласил Туска посетить Украину.
Премьер Сергей Корецкий обсудил с Премьер-министром Польши Дональдом Туском развитие совместных инфраструктурных и энергетических проектов, углубление экономического сотрудничества, а также пригласил посетить Украину, передает УНН.
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Кроме того, Корецкий пригласил Туска посетить Украину в ближайшее время.
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