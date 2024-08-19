Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря
Киев • УНН
Корабли береговой охраны Китая и Филиппин столкнулись в Южнокитайском море, несмотря на недавнее соглашение. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении договоренностей.
Китайские и филиппинские корабли береговой охраны в очередной раз столкнулись в Южнокитайском море несмотря на заключенное в прошлом месяце временное соглашение Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
В понедельник, 19 августа, береговая охрана Китая обнародовала на своей официальной странице в социальной сети WeChat четыре заявления, в которых говорится о том, что два корабля филиппинской береговой охраны «незаконно пытались войти в акваторию вокруг отмели Сабины».
В то же время представитель национальной безопасности Филиппин заявил, что в результате столкновения были повреждены два его судна.
Согласно видеозаписям, опубликованным Пекином, около 03:23 утра, один филиппинский корабль «проигнорировал» предупреждения китайцев и «намеренно столкнулся» с китайским судном «непрофессиональным, опасным способом».
Зато помощник генерального директора Совета национальной безопасности Филиппин Джонатан Малайя заявил, что Филиппины столкнулись с «незаконными и агрессивными маневрами китайских кораблей береговой охраны», что привело к «столкновению, которое повлекло структурные повреждения обоих кораблей береговой охраны».
Как заявил представитель китайской береговой охраны Ган Юй, Филиппины нарушили временные договоренности между двумя странами в отношении филиппинского судна снабжения у отмели Второго Томаса, «неоднократно провоцируя столкновение».
«Мы хотели бы строго предупредить филиппинскую сторону, чтобы она немедленно прекратила свои нарушения и провокации», - заявил он.
Согласно другому заявлению Китая, оба филиппинских корабля позже попытались войти в воды вокруг отмели Второго Томаса, и Пекин принял «меры контроля» против них обоих.
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