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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские ракетные корабли зафиксированы в Черном и Средиземном морях

Российские ракетные корабли зафиксированы в Черном и Средиземном морях

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 03:31  •  10813 просмотра

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Военно-морские силы Украины сообщили о присутствии российского корабля-ракетоносителя в Черном море с потенциальным залпом до 4 ракет "Калибр". Также в Средиземном море были замечены два российских корабля, один из которых имеет на борту до 4 "Калибров". В то же время вражеские суда в Азовском море отсутствуют.

В Черном море был зафиксирован 1 российский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 "Калибров". Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Также проинформировали, что в Азовском море вражеские корабли до сих пор отсутствуют.

В Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 4 ракет.

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Росія вивела у Чорне море два ракетоносії8 августа 2024, 03:36 • 26706 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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