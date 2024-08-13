Российские ракетные корабли зафиксированы в Черном и Средиземном морях

В Черном море был зафиксирован 1 российский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 "Калибров". Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Также проинформировали, что в Азовском море вражеские корабли до сих пор отсутствуют.

В Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 4 ракет.

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії