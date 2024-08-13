Российские ракетные корабли зафиксированы в Черном и Средиземном морях
Киев • УНН
Военно-морские силы Украины сообщили о присутствии российского корабля-ракетоносителя в Черном море с потенциальным залпом до 4 ракет "Калибр". Также в Средиземном море были замечены два российских корабля, один из которых имеет на борту до 4 "Калибров". В то же время вражеские суда в Азовском море отсутствуют.
В Черном море был зафиксирован 1 российский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 "Калибров". Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Также проинформировали, что в Азовском море вражеские корабли до сих пор отсутствуют.
В Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 4 ракет.
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії8 августа 2024, 03:36 • 26706 просмотров