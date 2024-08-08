Россия вывела в Черное море два ракетоносителя

По состоянию на утро четверга, 8 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море два ракетоносителя с общим залпом - до 8 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, передает УНН.

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По информации военных, по состоянию на 06:00 в Черном море находятся два ракетоносителя с общим залпом до 8 ракет "Калибр".

В Азовском море российские корабли не фиксируются.

В Средиземном море находятся два российских корабля - один из них носитель "калибров". Общий залп - до 16 ракет.

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