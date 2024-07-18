Новая Стратегия морской безопасности Украины, указ о введении которой подписал Президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает создание международной платформы "Безопасное Черное море" с привлечением государств Черноморского региона (кроме россии), государств Средиземноморья и Глобального Юга. Предусмотрено заключение с государствами соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности в Азово-Черноморском бассейне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Президента вечером 17 июля.

Согласно документу, стратегия морской безопасности Украины определяет, в частности, следующие задачи:

создание международной платформы «Безопасное Черное море» (Secure Black Sea) с привлечением государств Черноморского региона (кроме рф), государств Средиземноморья, Глобального Юга и других государств, которые сталкиваются с вызовами экономического и продовольственного характера в результате препятствования Россией свободе судоходства в Азово-Черноморском бассейне;

заключение с государствами Черноморского региона (кроме рф) и другими заинтересованными государствами двух- и многосторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности, которые будут включать механизмы обеспечения безопасности в Азово-Черноморском бассейне;



наращивание возможностей ВСУ для сдерживания и отпора вооруженной агрессии против Украины с морских и речных направлений;



обеспечение противовоздушного и противоракетного прикрытия морских портов и торгового судоходства на морских коммуникациях;



Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины

наращивание возможностей сил безопасности и сил обороны путем оснащения морскими безэкипажными аппаратами различных классов и морскими беспилотными летательными комплексам;

создание или участие в создании кораблестроительных, судостроительных предприятий на территории Украины и других государств-партнеров;



создание условий для временного международного военного (военно-морского) присутствия на территории Крымского полуострова после его деоккупации;



развитие взаимодействия с международными партнерами в рамках Коалиции возможностей морской безопасности, которую возглавляют Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Королевство Норвегия, для усиления и развития возможностей ВМС;



создание «противоминной коалиции» с участием государств - членов НАТО, которая будет проводить разминирование региона, в частности украинских морских пространств и рек, в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС;



проведение операции по обезвреживанию мин, установленных рф в украинских морских пространствах, реках и портах;



организация совместных или скоординированных с государствами-партнерами миссий по безопасности (морских патрулей) в Азово-Черноморском бассейне;

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укрепление международного сотрудничества и координации в сфере морской безопасности, разработка новых международных инструментов, механизмов и систем обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровнях, которые будут способствовать устранению угроз и повышению уровня морской безопасности Украины, Черноморского региона, Средиземноморья и мира, создание нового черноморского военно-морского соединения государств-партнеров с участием Украины, в частности для предотвращения угроз со стороны рф;

Также предполагается выход украинской стороны из международных договоров, заключенных с российской федерацией, расширение географии экономического партнерства в морском секторе, получение и создание новейших морских технологий.

Отмечается, что реализация Стратегии морской безопасности Украины будет обеспечиваться за средства государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством Украины, в частности иностранных инвестиций.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования - 17 июля.

Контроль за выполнением решения, введенного в действие этим указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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