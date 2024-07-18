Новая Стратегия морской безопасности Украины, указ о введении которой подписал Президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает создание международной платформы "Безопасное Черное море" с привлечением государств Черноморского региона (кроме россии), государств Средиземноморья и Глобального Юга. Предусмотрено заключение с государствами соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности в Азово-Черноморском бассейне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Президента вечером 17 июля.
Согласно документу, стратегия морской безопасности Украины определяет, в частности, следующие задачи:
- создание международной платформы «Безопасное Черное море» (Secure Black Sea) с привлечением государств Черноморского региона (кроме рф), государств Средиземноморья, Глобального Юга и других государств, которые сталкиваются с вызовами экономического и продовольственного характера в результате препятствования Россией свободе судоходства в Азово-Черноморском бассейне;
- заключение с государствами Черноморского региона (кроме рф) и другими заинтересованными государствами двух- и многосторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности, которые будут включать механизмы обеспечения безопасности в Азово-Черноморском бассейне;
- наращивание возможностей ВСУ для сдерживания и отпора вооруженной агрессии против Украины с морских и речных направлений;
- обеспечение противовоздушного и противоракетного прикрытия морских портов и торгового судоходства на морских коммуникациях;
Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины17 июля 2024, 17:21 • 110817 просмотров
- наращивание возможностей сил безопасности и сил обороны путем оснащения морскими безэкипажными аппаратами различных классов и морскими беспилотными летательными комплексам;
- создание или участие в создании кораблестроительных, судостроительных предприятий на территории Украины и других государств-партнеров;
- создание условий для временного международного военного (военно-морского) присутствия на территории Крымского полуострова после его деоккупации;
- развитие взаимодействия с международными партнерами в рамках Коалиции возможностей морской безопасности, которую возглавляют Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Королевство Норвегия, для усиления и развития возможностей ВМС;
- создание «противоминной коалиции» с участием государств - членов НАТО, которая будет проводить разминирование региона, в частности украинских морских пространств и рек, в послевоенный период под эгидой НАТО и ЕС;
- проведение операции по обезвреживанию мин, установленных рф в украинских морских пространствах, реках и портах;
- организация совместных или скоординированных с государствами-партнерами миссий по безопасности (морских патрулей) в Азово-Черноморском бассейне;
рф активно используют акваторию Азовского моря для грабежа оккупированных территорий - Плетенчук15 июля 2024, 06:50 • 72620 просмотров
- укрепление международного сотрудничества и координации в сфере морской безопасности, разработка новых международных инструментов, механизмов и систем обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровнях, которые будут способствовать устранению угроз и повышению уровня морской безопасности Украины, Черноморского региона, Средиземноморья и мира, создание нового черноморского военно-морского соединения государств-партнеров с участием Украины, в частности для предотвращения угроз со стороны рф;
Также предполагается выход украинской стороны из международных договоров, заключенных с российской федерацией, расширение географии экономического партнерства в морском секторе, получение и создание новейших морских технологий.
Отмечается, что реализация Стратегии морской безопасности Украины будет обеспечиваться за средства государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством Украины, в частности иностранных инвестиций.
Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования - 17 июля.
Контроль за выполнением решения, введенного в действие этим указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Юсов о выходе кораблей рф из Черного моря: о полном отступлении говорить не можем, но способности россиян снизились17 июля 2024, 12:24 • 23317 просмотров