Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, который вводит в действие решение СНБО относительно новой Стратегии морской безопасности Украины. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

И сегодня же я подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения безопасности и новации, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил. Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами - заявил Зеленский.

По его словам, он собирается обсудить детали этой стратегии с международными партнерами Украины. В частности с лидерами, которые желают стабильной безопасности для своих регионов и всего мира.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина завершает работу над новой Морской стратегией, чтобы консолидировать свои интересы и возможности на море.